Уральца обвиняют в смертельном ДТП, в котором погиб его товарищ

31 Март 2020 2020-03-31T13:07:38+03:00

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В Березовском, что под Екатеринбургом, отправили под суд 28-летнего Алексея Кетова, которого обвиняют в пьяной езде, спровоцировавшей смертельное ДТП. Летней ночью прошлого года он вместе с друзьями отмечал день рождения в автосервисе. Вдруг между Кетовым и именинником произошла словесная перепалка, после которой молодой человек решил отправиться домой.

- Когда он сел за руль машины и привел его в движение, на капот кинулся потерпевший, однако травм удалось избежать, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. - По пути домой Кетов вспомнил, что забыл в автосервисе свой телефон, и решил вернуться.

Молодой человек двигался со скоростью около 30 км/час, не заметил одного из товарищей и сбил его. При этом объехать его у виновника ДТП не вышло, поэтому тот решил проехать дальше, прямо по телу.

- Габариты автомобиля и положение тела потерпевшего не позволили сделать это. Тогда с помощью домкрата Кетов и его друг-именинник подняли автомобиль, вытащили товарища и доставили в больницу, но спасти того не удалось, - добавили в прокуратуре.

В итоге, Березовский горсуд назначил Кетову четыре года в колонии-поселении и лишил прав на 2 года и 8 месяцев. А также обязал его выплатить около 2,5 миллиона рублей в пользу детей, вдовы и родителей погибшего.

Интересно, что преступление было совершено за сутки до вступления в силу новых поправок, которые ужесточают наказание за подобное деяние до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU