2020-03-30T21:50:37+03:00
Общество

Премьер Мишустин: штрафы для нарушителей карантина одобрены

Также премьер-министр призвал ввести штрафы для тех, кто нарушает режим самоизоляции
Лев ИСТОМИН
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Михаил Мишустин поддержал штрафы за нарушение режима карантинаМихаил Мишустин поддержал штрафы за нарушение режима карантинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание с заместителями, на котором заявил, что главы регионов должны детально проработать введение на местах дополнительные ограничительные меры по примеру Москвы и Московской области. Об этом пишет сайт «Комсомольская правда».

Власти регионов, по словам Мишустина, должны сделать все для более комфортного проживания граждан во время нерабочей недели. Также премьер напомнил о том, что федеральное правительство одобрило поправки в кодекс об административных правонарушениях, по которым люди, нарушающие карантин, будут оштрафованы.

Размер штрафа от 1 до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении закона гражданину грозит от 15 до 40 тысяч рублей. Если закон нарушен трижды, то размер штрафа составит от 150 до 300 тысяч рублей.

Все принятые меры, по словам глав кабмина, абсолютно оправданы и направлены на то, чтобы максимально защитить людей во время эпидемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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