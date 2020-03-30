Какие предприятия работают в Свердловской области с 30 марта по 3 апреля

30 Март 2020 2020-03-30T16:22:22+03:00

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Больше 160 предприятий Свердловской области продолжают работать во время нерабочей недели, которая объявлена в России с 30 марта по 5 апреля.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение включить в список 166 уральских предприятий с непрерывным технологическим курсом. На них выполняются неотложные работы, в том числе, связанные с противодействием распространения коронавируса на Урале.

В списке числятся крупные металлургические и машиностроительные заводы, в числе которых – НЛМК, УГМК, РУСАЛ и НТМК, а также предприятия, занимающиеся производством средств индивидуальной защиты, актуальным медицинским оборудованием и производством дезинфицирующих средств.

Также в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 марта по 5 апреля продолжают работать больницы, аптеки, продовольственные производства (молочные, хлебные заводы и т.д.), а также фирмы, которые занимаются погрузочно-разгрузочными работами, органы власти и СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU