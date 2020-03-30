Правда ли, что россияне уже переболели коронавирусом до начала эпидемии COVID-2019

30 Март 2020 2020-03-30T13:14:04+03:00

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Многие россияне минувшей зимой переболели тяжелой формой ОРВИ, симптомами которой стали высокая температура, сильная слабость, головная боль и кашель. У отдельных пациентов были осложнения на легкие, которые не могли объяснить врачи.

Все это очень похоже на симптомы коронавирусной инфекции COVID-19. А ведь в тот период в Китае только начали фиксировать первые случаи нового вируса. Все это складывается во вполне логичную цепочку: вирус из Уханя мог быстро добраться до любой точки России.

Теоретически переболеть коронавирусом в России могли переболеть десятки тысяч человек в легкой форме. А, значит, у россиян мог сформироваться иммунитет в коронавирусу, который напугал весь мир, пишет "Комсомольская правда".

Однако вирусологи и эпидемиологи не поддерживают эту версию. Так, представитель российского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелите Вуйнович, которая является одним из самых авторитетных спикеров по теме коронавируса, выступает против этой версии.

- Я очень удивляюсь, когда люди думают, что прочитав три статьи, станут экспертами в какой-то теме. Очень много респираторных вирусов зимнего сезона. Вы могли заболеть синцитиальным вирусом, эти же симптомы. Вирусом А. Б, те же симптомы. Риновирусом, те же симптомы. Оставайтесь дома, соблюдайте те же меры безопасности, что и остальные люди, - говорит Мелите Вуйнович в видеообращении.

ИСТОЧНИК KP.RU