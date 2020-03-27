2020-03-27T20:01:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Екатеринбургский зоопарк переходит в онлайн-режим

С 28 марта по 5 апреля вход для посетителей будет закрыт
Алина СУРИНА
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Зоопарк будет закрыт до пятого апреляЗоопарк будет закрыт до пятого апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургский зоопарк переходит в онлайн-режим. С 28 марта по 5 апреля вход для посетителей будет закрыт в целях предотвращения распространения короновирусной инфекции.

- Показательные кормления, тематические дни, знакомство со звездами зоопарка смотрите в онлайн режиме, - рассказали на странице зоопарка в Instagram.

Напомним, с завтрашнего дня в Свердловской области начинает действовать Указ губернатора, согласно которому с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа объектов розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, а также магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости.

Ранее мы рассказывали, как будут работать торговые центры в столице Урала, какие зоомагазины будут открыты и в каком режиме будет осуществляться медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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