Екатеринбургский зоопарк переходит в онлайн-режим
Екатеринбургский зоопарк переходит в онлайн-режим. С 28 марта по 5 апреля вход для посетителей будет закрыт в целях предотвращения распространения короновирусной инфекции.
- Показательные кормления, тематические дни, знакомство со звездами зоопарка смотрите в онлайн режиме, - рассказали на странице зоопарка в Instagram.
Напомним, с завтрашнего дня в Свердловской области начинает действовать Указ губернатора, согласно которому с 28 марта по 5 апреля будет приостановлена работа объектов розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, а также магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости.
Ранее мы рассказывали, как будут работать торговые центры в столице Урала, какие зоомагазины будут открыты и в каком режиме будет осуществляться медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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