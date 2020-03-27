2020-03-27T18:59:35+03:00
Общество

В Екатеринбурге записать детей в оздоровительный лагерь можно будет только онлайн

Приём заявлений начнётся 1 апреля на Едином портале государственных услуг
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: скриншот сайта ГосуслугФото: скриншот сайта Госуслуг
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге записать детей в оздоровительный лагерь можно будет только онлайн. Оперативный штаб уральской столицы по профилактике распространения коронавирусной инфекции оставил только электронный способ подачи заявлений в летние лагеря. Об этом рассказали в мэрии Екатеринбурга.

- На время действия ограничительных мер, озвученных в Указе Президента России № 206 от 25 марта 2020 года, подать заявление можно будет только на Едином портале государственных услуг, - указано на сайте мэрии.

Приём заявлений начнётся 1 апреля. Напомним, в 2020 году в лагеря и санатории поедут 130 тысяч юных екатеринбуржцев. На их отдых потратят 29 миллионов из бюджета города и 415 миллионов из областного бюджета. Планируется открыть 22 загородных оздоровительных организации. Кроме того, на территории города будут действовать 132 лагеря с дневным пребыванием детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге записать детей в оздоровительный лагерь можно будет только онлайн
Медицинский спецназ под Екатеринбургом отработал действия на случай ЧС, связанных с возникновением угрозы массового заражения
В ГИБДД Свердловской области опровергли перекрытие дорог в регионе
Сотрудники ГИБДД во время проверки автобусов нашли больше тысячи нарушений
Банк Уралсиб рассказал, как будут проходить банковские операции и порядок гашения кредитов во время нерабочей недели
Екатеринбуржцы не смогут принять участие в «Майской грозе» и «Женском забеге»
Банк Уралсиб предлагает новый сезонный вклад «Пока вы дома»
Как будут работать детские сады в Екатеринбурге с 30 марта по 3 апреля
Коронавирус в Екатеринбурге: вся медпомощь переведена в неотложный режим
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
ОМОН с градусником в руках: в Екатеринбурге появился «антикоронавирусный» стрит-арт
Швеллер ЕВРАЗ НТМК впервые использован для строительства в Антарктиде
Коронавирус в Екатеринбурге: ЦПКиО закрывается на карантин
Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»
Как не располнеть на карантине по коронавирусу: советы специалистов