27 Март 2020 2020-03-27T18:59:35+03:00

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В Екатеринбурге записать детей в оздоровительный лагерь можно будет только онлайн. Оперативный штаб уральской столицы по профилактике распространения коронавирусной инфекции оставил только электронный способ подачи заявлений в летние лагеря. Об этом рассказали в мэрии Екатеринбурга.

- На время действия ограничительных мер, озвученных в Указе Президента России № 206 от 25 марта 2020 года, подать заявление можно будет только на Едином портале государственных услуг, - указано на сайте мэрии.

Приём заявлений начнётся 1 апреля. Напомним, в 2020 году в лагеря и санатории поедут 130 тысяч юных екатеринбуржцев. На их отдых потратят 29 миллионов из бюджета города и 415 миллионов из областного бюджета. Планируется открыть 22 загородных оздоровительных организации. Кроме того, на территории города будут действовать 132 лагеря с дневным пребыванием детей.

ИСТОЧНИК KP.RU