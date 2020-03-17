2020-03-17T16:30:11+03:00
Общество

В 2020 году в лагеря и санатории поедут 130 тысяч юных екатеринбуржцев

На их отдых потратят 29 миллионов из бюджета города и 415 миллионов из областного
Алина СУРИНА
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Для детей из Екатеринбурга подготовят 130 мест в лагерях и санаторияхДля детей из Екатеринбурга подготовят 130 мест в лагерях и санаторияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2020 году в лагеря и санатории поедут 130 тысяч юных екатеринбуржцев. На их отдых потратят 29 миллионов из бюджета города и 415 миллионов из областного бюджета. Постановление «Об организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков в 2020 году» подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Для детей подготовят 25,4 тысяч мест в муниципальных лагерях, 19 тысяч мест - в загородных лагерях и 4,8 тысяч мест - в санаториях. Кроме того 140 юных екатеринбуржцев отправят на побережье Черного моря на «Поезде здоровья». Еще 80,5 тысяч мест для ребят выделено под другие формы оздоровления.

В постановлении, подписанным Александром Высокинским также указан состав городской оздоровительной комиссии, порядок предоставления путёвок и порядок определения их стоимости.

Напомним, в прошлом году в лагерях и санаториях Урала отдохнули 189 тысяч детей и подростков из Екатеринбурга. Самыми посещаемыми были площадки дневного пребывания, где отдохнули около 108 тысяч школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В 2020 году в лагеря и санатории поедут 130 тысяч юных екатеринбуржцев
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