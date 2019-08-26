СЕГОДНЯ 17:16 2019-08-26T17:16:52+03:00

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В уральских лагерях этим летом отдохнули 189 тысяч детей. Во всех учреждениях смены были посвящены Бажову, 85-летию Свердловской области и Году театра - тематике 2019 года. Кроме того, были проведены тематические смены по линии Российского движения школьников, «Юнармии» и смены, связанные с инженерным образованием. Интересным нововведением была географическая смена, а также смена детских духовых оркестров, которая в настоящее время завершает работу.

- В этом году была создана специальная информационная анкета для родителей, заполнив которую они могли дать оценку тому, как проходит летняя кампания. По результатам опроса, самым важным параметром для родителей стало содержание образовательных программ, - рассказал начальник отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов.

Самыми посещаемыми образовательными учреждениями стали площадки дневного пребывания, где отдохнули порядка 108 тысяч школьников. Также больше 2 тысяч детей посетили лагеря труда и отдыха, порядка 900 человек - палаточные и туристические лагеря. В загородных оздоровительных лагерях побывали 58 тысяч юных свердловчан, более 17 тысяч - в санаторных.

ИСТОЧНИК KP.RU