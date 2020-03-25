2020-03-25T07:30:43+03:00
Происшествия

Хранили дома килограмм наркотиков: в Екатеринбурге банде наркоторговцев дали 47 лет на семерых

Они продавали запрещенные вещества через интернет-магазин
Мария Трапезникова
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Они продавали запрещенные вещества через интернет-магазинОни продавали запрещенные вещества через интернет-магазинФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили банду из семи человек, пять из которых являются местными жителями, еще двое - жители Тюмени. Всех их обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в размере 1 килограмма.

Все началось в конце ноября 2017 года, когда неустановленный человек решил организовать преступную группу, чтобы торговать наркотиками через тайники. И даже создал интернет-магазин. Так он и работал до декабря 2017 года, подбирая себе подходящий персонал.

- Через знакомого человека, который занимал должность менеджера по подбору персонала, он и вовлек в сеть остальных обвиняемых, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. - Во время задержания силовики изъяли 588,21 грамм гашиша 374,35 грамма наркотиков, 113,82 грамма производственного наркотика, 0,3 грамма марихуаны, 2,54 грамма другого производственного наркотика. Всего - свыше 1 килограмма наркотиков.

Всех участников группы задержали. Во время обысков в квартирах преступников силовики обнаружили полимерные пакеты, изоленту, фольгированную бумагу, электронные весы, респираторы и посуду. Силовики допросили 32 свидетеля и провели 14 различных экспертиз.

В итоге, Ленинский суд Екатеринбурга назначил двум главарям банды по шесть лет колонии строгого режима, а остальным пяти членам группы - по семь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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