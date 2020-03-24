В Кольцово запускают прямые рейсы в Урай

24 Март 2020 2020-03-24T08:40:58+03:00

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Аэропорт Кольцово запускает прямой рейс авиакомпании UTair из Екатеринбурга в Урай, город Ханты-Мансийского автономного округа. Летать самолет начнет уже 7 апреля. Вместимость авиасудна - до 70 пассажиров.

- Отправление из Кольцово — по вторникам и субботам в 14:05, прибытие в Урай — в 16:05 местного времени. Общее время в пути составит 2 часа, - рассказали в пресс-службе Кольцово. - Регулярные рейсы в Урай ранее осуществлялись из Кольцово в 2017 году на самолете L-410, перевозчиком выступала авиакомпания «Оренбуржье».

Кстати, не так давно Кольцово открыл рейсы в еще один город ХМАО - Советский. До него перелеты запланированы с 6 апреля. На сегодняшний день из Екатеринбурга можно улететь прямыми рейсами еще в четыре города ХМАО: Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск и Белоярский. Общий пассажиропоток на этом направлении по итогам прошлого года составил больше 89 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU