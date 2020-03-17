2020-03-17T08:50:29+03:00
Общество

Летим до ХМАО: Кольцово запустил прямые рейсы до Советского

Перелеты запланированы по понедельникам и пятницам, начиная с 6 апреля
Мария Трапезникова
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Фото: SverdlovskAviaФото: SverdlovskAvia
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Аэропорт Кольцово запустил прямые рейсы до Советского – города в Ханты-Мансийском автономном округе. Перелеты, начиная с 6 апреля, будет выполнять авиакомпания UTair на самолете ATR 72-500 вместимостью до 70 пассажиров.

- Рейсы запланированы по понедельникам и пятницам с вылетом из Кольцово в 11:35 местного времени. Общее время в пути составит 1 час 45 минут, - рассказали в пресс-службе аэропорта. – Регулярные рейсы в Советский ранее выполнялись из Кольцово в 2017 году. Перевозчиком на маршруте выступала авиакомпания «Газпром Авиа».

На сегодняшний день из Екатеринбурга можно улететь прямыми рейсами в четыре города ХМАО: Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск и Белоярский. Общий пассажиропоток на этом направлении по итогам прошлого года составил больше 89 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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