2020-03-23T17:03:48+03:00
Общество

ЕВРАЗ объявляет о дополнительных мерах безопасности в связи с распространением коронавируса

Меры противодействия распространению вируса, включая самоизоляцию, распространяются не только на работников ЕВРАЗа, но и на сотрудников подрядных организаций
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Измерение температуры на входе в управление ЕВРАЗ КГОКаИзмерение температуры на входе в управление ЕВРАЗ КГОКа
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ЕВРАЗ сообщает о дополнительных мерах безопасности, принятых для защиты сотрудников и обеспечения бесперебойного производства в связи с пандемией COVID-19.

Приостановлены зарубежные командировки сотрудников. Все сотрудники, возвращающиеся из зарубежных поездок (независимо от того, был это отпуск или служебная командировка), в обязательном порядке остаются на домашней самоизоляции на 2 недели с сохранением заработка. Ограничен доступ зарубежных специалистов и подрядчиков на предприятия ЕВРАЗа. Одинаковые меры противодействия распространению вируса, включая самоизоляцию, распространяются не только на работников ЕВРАЗа, но и на сотрудников подрядных организаций.

Измерение температуры на проходных

Измерение температуры на проходных

Для осуществления температурного контроля на проходных устанавливаются тепловизоры и пирометры. Сотрудникам предприятий, которым необходим выход на работу, выданы дополнительные средства индивидуальной защиты – очки, респираторы и защитные перчатки. В местах общего пользования размещаются дополнительные емкости с антисептиком и средствами дезинфекции. До конца марта отменено бесконтактное алкотестирование. Проводится регулярная санобработка транспорта и помещений.

Особое внимание сосредоточено на обеспечении непрерывности производства: логистики, снабжения, организации технологического процесса.

Чтобы сократить количество мест массового скопления людей, был скорректирован режим рабочего времени офисного персонала. Бóльшая часть офисных сотрудников переведена в режим удаленной работы. Для этого были закуплены новые ноутбуки, установлено дополнительное оборудование и программное обеспечение, позволяющее эффективно и безопасно работать удаленно в условиях обострения эпидемиологической ситуации. Все совещания проводятся удаленно с помощью эффективных систем конференц- и видеосвязи. Перенесены или отменены все массовые деловые, спортивные и развлекательные корпоративные мероприятия. Скорректированы графики работы столовых, оптимизируется количество и порядок сменно-встречных собраний.

Водители проводят обработку автобуса дезинфицирующим раствором

Водители проводят обработку автобуса дезинфицирующим раствором

Среди работников компании и сотрудников подрядных организаций ведется информационная кампания о правилах поведения и личных мерах предосторожности в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Главный приоритет ЕВРАЗа – жизнь и здоровье сотрудников, а также безопасность и спокойствие в городах, где расположены предприятия компании. ЕВРАЗ следит за распространением вируса и вместе с учреждениями здравоохранения, а также страховыми организациями оперативно принимает решения по обеспечению безопасности своих сотрудников и членов их семей.

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