В Екатеринбурге полицейские ловили недобросовестных таксистов-нелегалов

23 Март 2020 2020-03-23T13:57:33+03:00

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Полицейские Екатеринбурга 20 марта решили провести рейды по таксистам на центральных улицах города, чтобы выловить недобросовестных и нелегальных таксистов. За четыре часа было проверено больше 100 машин, выявлено 13 фактов перевозки пассажиров с нарушением установленных требований.

- В семи случаях была выявлена незаконная установка официальной эмблемы такси, а у одной машины обнаружили технические неисправности - нелегальная установка газобаллонного оборудования, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Кроме того, полицейские нашли множество нарушений в правилах ведения путевой документации. За это всех водителей привлекли к административной ответственности. За время рейда полицейские поймали одного таксиста, который сел за руль пьяным. Он прохождения медосвидетельствования он отказался. Полицейские выяснили, что ранее его уже лишали прав за аналогичный проступок.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Мужчина вел себя очень агрессивно и был доставлен в ОП №8, а его машину эвакуировали на штраф-стоянку, - добавили в городском ГИБДД.

В Госавтоинспекции также заметили, что в последнее время фиксируется очень много ДТП с участием такси. И в большей половине случаев перевозка пассажиров была нелегальной: у водителей отсутствовало разрешение «на осуществление таксомоторной деятельности», не было лицензии и необходимой путевой документации. А все это означает, что в случае аварии никакой ответственности они нести перед пострадавшими не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU