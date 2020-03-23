Не соответствует проекту: под Екатеринбургом за 75 миллионов построили спорткомплекс с ошибками

23 Март 2020 2020-03-23T08:00:47+03:00

Ошибки показались только после того, как объект сдали и приняли в эксплуатацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это выяснилось только после того, как объект сдали и приняли в эксплуатацию

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В Березовском, что под Екатеринбургом, в поселке Монетный в прошлом году построили большой спорткомплекс «Энергия». Потратили на это 75 миллионов рублей. Контракт был заключен между бюджетным муниципальным автономным учреждением «Лидер» и ООО «ИнвестПром», которое выступило в качестве подрядчика.

- После сдачи объекта все работы были оплачены, акты выполненных работ подписаны, комплекс принят в эксплуатацию комиссией, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. - Однако в феврале 2020 года прокуратура в ходе проверки выяснила, что конструкция комплекса не соответствует проектной документации.

После этого прокуратура направила материалы в следственные органы, где по факту халатности завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU