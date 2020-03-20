В Екатеринбурге завершили поиски 19-летней Яны Смирновой
Она ушла из дома почти месяц назад
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге завершились поиски 19-летней Яны Смирновой, которая пропала еще 28 февраля. В последний раз ее видели в районе Вторчермета. К сожалению, девушку нашли мертвой. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали волонтеры ПСО «Лиза Алерт», отметив, что больше никакую информацию не имеют права разглашать.
В пресс-службе СКР по Свердловской области сообщили, что пока что у них нет никакой информации, поэтому комментировать они не будут. В полиции также оставили без комментариев.
ИСТОЧНИК KP.RU