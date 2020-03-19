На ВИЗ-Стали определили лучшие бригады вальцовщиков

19 Март 2020 2020-03-19T11:02:39+03:00

Участие в конкурсах подталкивает заводчан к саморазвитию, стимулирует их стремление повышать профессиональный уровень

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Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту.

После теоретических испытаний восемь бригад соревновались в выполнении плановых показателей, повышении эффективности производственных процессов. Важными критериями оценки стали соблюдение трудовой дисциплины и правил техники безопасности.

В номинации «Лучший вальцовщик стана холодной прокатки по знаниям теории» победу одержали Максим Максименко и Сергей Калинин

Лучшими бригадами вальцовщиков признаны коллективы, которые возглавляют Евгений Гребенкин, Дмитрий Васильев, Алексей Суздальцев. Все победители награждены дипломами и денежными премиями.

«На ВИЗ-Стали ежегодно проходит серия конкурсов профмастерства. В этом году мы определим лучших среди контролеров ОТК, машинистов кранов, водителей автомобилей и погрузчиков, работников участка по производству технических газов и т.д. Участие в конкурсах подталкивает заводчан к саморазвитию, стимулирует их стремление повышать профессиональный уровень», – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо