2020-03-17T11:22:51+03:00
Происшествия

Уралец украл у попутчика мобильник, чтобы купить билет на обратную дорогу

Мужчину поймали полицейские и завели на него уголовное дело
Мария Трапезникова
Поделиться:
Уралец украл у попутчика мобильник, чтобы купить билет на обратную дорогуУралец украл у попутчика мобильник, чтобы купить билет на обратную дорогуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Раним утром 13 марта в дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Серов, что в Свредловской области, поступило тревожное сообщение о краже на поезде «Уфа – Приобье».

Пассажир рассказал, что у него украли сотовый телефон. Полицейские обнаружили воришку практически сразу – его задержали на автовокзале при посадке в такси до Краснотурьинска, где у него на утро было назначено судебное заседание по краже, совершенной раньше.

- Воришкой оказался неоднократно ранее судимый за аналогичные преступления уроженец Муромской области, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции по УрФО. – Он сел в поезд на станции Челябинск и ехал до Серова.

Во время поездки он приглядел у своего соседа на столике сотовый телефон, за которым тот не присматривал. Рано утром, когда поезд доехал до Серова, мужчина забрал мобильник и вышел из поезда.

- Сам задержанный пояснил, что совершил кражу с целью дальнейшей продажи, так как денег у него при себе не было, а на них он собирался купить билет на обратную дорогу, - добавили в полиции. – На него завели уголовное дело по статье 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Концерты Дельфина и Garou в Екатеринбурге переносятся на осень
Уралец украл у попутчика мобильник, чтобы купить билет на обратную дорогу
Tele2 нарастила подключения через интернет
Депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердили положение о размещении объектов «нестационарки»
442 уральца находятся под наблюдением врачей из-за подозрений на COVID-19
Свердловчанка оформила ложные туры и попала в тюрьму
Родителей с детьми из Екатеринбурга, контактировавших с заболевшим COVID-19, через суд отправят на карантин
Летим до ХМАО: Кольцово запустил прямые рейсы до Советского
В Екатеринбурге воришку женских сумочек отправили на два года в тюрьму
В Екатеринбурге за 271 миллион отремонтируют дорогу на улице Чкалова
Уралец заплатил 200 тысяч за алименты, чтобы не угодить в тюрьму
Всех иностранных студентов УрГЭУ допускают до пар только после карантина
Второй день снегопада: Екатеринбург снова застыл в километровых пробках
Встречают в масках и с гелем для рук: в мэрии Екатеринбурга у посетителей проверяют температуру
«Екатеринбург-Экспо» отменил все мероприятия численностью больше тысячи человек
Вызволяли с помощью масок «самоспасатель»: в Екатеринбурге из загоревшейся многоэтажки спали 63 человека
В Сысерти после вмешательства прокуратуры ликвидировали крупную свалку бытовых отходов
В Свердловской области из-за непогоды госавтоинспекторы патрулируют трассы в усиленном режиме
В Екатеринбурге волонтеры спасают дворнягу, которую сбил поезд
Детские сады в Екатеринбурге не будут закрывать на карантин