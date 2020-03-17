Уралец украл у попутчика мобильник, чтобы купить билет на обратную дорогу

17 Март 2020 2020-03-17T11:22:51+03:00

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Раним утром 13 марта в дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Серов, что в Свредловской области, поступило тревожное сообщение о краже на поезде «Уфа – Приобье».

Пассажир рассказал, что у него украли сотовый телефон. Полицейские обнаружили воришку практически сразу – его задержали на автовокзале при посадке в такси до Краснотурьинска, где у него на утро было назначено судебное заседание по краже, совершенной раньше.

- Воришкой оказался неоднократно ранее судимый за аналогичные преступления уроженец Муромской области, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции по УрФО. – Он сел в поезд на станции Челябинск и ехал до Серова.

Во время поездки он приглядел у своего соседа на столике сотовый телефон, за которым тот не присматривал. Рано утром, когда поезд доехал до Серова, мужчина забрал мобильник и вышел из поезда.

- Сам задержанный пояснил, что совершил кражу с целью дальнейшей продажи, так как денег у него при себе не было, а на них он собирался купить билет на обратную дорогу, - добавили в полиции. – На него завели уголовное дело по статье 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU