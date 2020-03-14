2020-03-14T14:40:23+03:00
Общество

Родители Ани Новожиловой, собравшие 160 миллионов на спасение малышки, улетели на лечение с дочкой в США

Мама девочки рассказала об этом в соцсетях, сопроводив пост фотографией из самолета
Евгений Стоянов
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У девочки диагностировано очень редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия 1 типа. Фото: предоставлено родителями Ани НовожиловойУ девочки диагностировано очень редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия 1 типа. Фото: предоставлено родителями Ани Новожиловой
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Родители 7-месячной Ани Новожиловой, которым недавно удалось собрать 160 миллионов рублей на лечение дочки, улетели в США. Об этом мама девочки Светлана написала у себя на странице в соцсети.

- Дорогие наши волшебники! Вот мы и готовимся лететь, волнительно, конечно, нас ждет долгий перелет, но мы точно справимся. Огромную благодарность выражаем Волшебникам, которые помогли оперативно получить визы в США, - написала Светлана у себя в Instagram.

Волшебниками женщина называет неравнодушных людей, которые помогли собрать огромную сумму ну лечение малышки.

sveta_novozhilovasveta_novozhilova
Родители Ани Новожиловой отправились с дочкой в Америку
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У девочки диагностировано очень редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия 1 типа. Мышцы Ани постепенно ослабевают. Раньше это заболевание приводило к смерти, но в 2019 году в США было разработано лекарство, которое способно помочь. Помимо простых уральцев и бизнесменов к сбору средств подключался и знаменитый хоккеист Павел Дацюк. Также в сборе помогли и представители шоу-бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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