Родители Ани Новожиловой, собравшие 160 миллионов на спасение малышки, улетели на лечение с дочкой в США

14 Март 2020 2020-03-14T14:40:23+03:00

Мама девочки рассказала об этом в соцсетях, сопроводив пост фотографией из самолета

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Родители 7-месячной Ани Новожиловой, которым недавно удалось собрать 160 миллионов рублей на лечение дочки, улетели в США. Об этом мама девочки Светлана написала у себя на странице в соцсети.

- Дорогие наши волшебники! Вот мы и готовимся лететь, волнительно, конечно, нас ждет долгий перелет, но мы точно справимся. Огромную благодарность выражаем Волшебникам, которые помогли оперативно получить визы в США, - написала Светлана у себя в Instagram.

Волшебниками женщина называет неравнодушных людей, которые помогли собрать огромную сумму ну лечение малышки.

sveta_novozhilova Родители Ани Новожиловой отправились с дочкой в Америку

У девочки диагностировано очень редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия 1 типа. Мышцы Ани постепенно ослабевают. Раньше это заболевание приводило к смерти, но в 2019 году в США было разработано лекарство, которое способно помочь. Помимо простых уральцев и бизнесменов к сбору средств подключался и знаменитый хоккеист Павел Дацюк. Также в сборе помогли и представители шоу-бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU