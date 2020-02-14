Хоккеист Павел Дацюк отдал свою клюшку и олимпийский свитер для аукциона, собирающего деньги на лечение Ани Новожиловой

К спасению пятимесячной екатеринбурженки Ани Новожиловой подключился знаменитый российский хоккеист Павел Дацюк. У девочки диагностировано очень редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия 1 типа. Мышцы Ани постепенно ослабевают. Раньше это заболевание приводило к смерти, но в 2019 году в США было разработано лекарство, которое способно помочь. Однако стоит оно 160 миллионов рублей. Деньги собирают неравнодушные граждане, бизнесмены, актеры. Скоро также состоится благотворительный аукцион в поддержку Ани. Два лота для него и передал хоккеист Дацюк.

- Павел Дацюк передал клюшку и олимпийский свитер для аукциона в поддержку ребенка, - сообщают в ХК «Автомобилист». – В этом свитере он играл на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане.

На свитере, который будет выставлен на благотворительном аукционе, стоят автографы других не менее известных хоккеистов России. Фото: ХК «Автомобилист»

На свитере Дацюка значится номер «13». Также на нем стоят автографы всех хоккеистов «золотого» состава сборной России. Точная дата проведения аукциона пока неизвестна. Отметим, что пока удалось собрать 38 миллионов из 160. Согласно мнению специалистов, препарат Анюте лучше всего ввести до 21 марта 2020 года, когда ей исполнится семь месяцев. Павел Дацюк – двукратный обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира и олимпийский чемпион. Выступает за хоккейный клуб «Автомобилист».

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- Когда Анечка появилась на свет, врачи отмечали ее прекрасное здоровье, - вспоминает отец девочки Петр Новожилов. – Нам поставили 9 из 10 баллов по шкале Апгар (система быстрой оценки состояния новорождённого – прим.ред.), но потом ее активность стала угасать на глазах. Сначала врачи сетовали на желтуху, но все встало на свои места, когда мы получили результаты анализов. (Подробнее)