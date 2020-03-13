13 Март 2020 2020-03-13T20:01:50+03:00

Здание «Товарищества электрического освещения «Ёлтышев и Ко» продают за 30 миллионов

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В центре Екатеринбурга продают памятник промышленной архитектуры. Здание «Товарищества электрического освещения «Ёлтышев и Ко» продают за 30 миллионов. Объект культурного наследия областного значения находится на Максима Горького, 43 Б. Общая площадь отдельностоящего здания составляет 342 квадратных метра. Кроме продажи, собственник рассматривает и сотрудничество.

- Приглашаю к долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству партнера/инвестора для сохранения, реставрации и приспособления под офисное здание объекта культурного наследия областного значения и последующей его эксплуатации в коммерческих целях, - указано в объявлении на сайте N1.ru.

Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

По данным Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, здание «Товарищества электрического освещения «Ёлтышев и Ко» принадлежало Андрею Ёлтышеву – сыну известного в Екатеринбурге кунгурского купца и Николаю Панфилову – сыну екатеринбургского купца Якова Ивановича Панфилова, крупного торговца пушниной, владельца фабрики по производству ваты.

Электростанция была запущена в начале 1895 года. В этом же году «Елтышев и Ко» предложили городской думе начать постепенную замену керосиновых фонарей электрическими.

Электростанция исправно работала и при царской, и при Советской власти, освещая городские улицы и дома. В советское время она получила собственное имя, став электростанцией «Луч».

ИСТОЧНИК KP.RU