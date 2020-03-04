2020-03-04T14:02:04+03:00
Общество

«Семь лет не могла нормально ходить»: в Свердловском госпитале прооперировали вдову фронтовика

У бабушки было сильное поражение костей ноги, она постоянно падала, рискуя получить смертельный перелом
Мария Трапезникова
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Фото: Валерий ГорелыхФото: Валерий Горелых
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В Свердловском госпитале ГУ МВД медики провели сложную операцию вдове ветерана войны и сотрудника МВД Павла Каркодинова Валентине. Ей уже 83 года, она инвалид второй группы и мастер спорта по художественной гимнастике, которая почти всю жизнь проработала на заводе уралэлектротяжмаш экономистом.

- В 70-е годы она писала статьи для журнала «Советская милиция». Более 10 лет ухаживала за тяжело больным мужем-фронтовиком, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – У нее двое детей, трое внуков и четверо правнуков.

Как добавил Горелых, семь лет бабушка не могла нормально ходить из-за поражения костей, постоянно падала, рискуя получить смертельный перелом. Она обратилась к медикам военного госпиталя, однако врачи боялись браться за дело ввиду ее преклонного возраста и проблем с сердцем.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

- Но после тщательных обследований и консультаций оперировать женщину взялся хирург травмотделения Павел Жуков. Заручившись согласием анастезиолога и реаниматолога, он рискнул и пришел на помощь, - добавил Горелых.

Операция длилась 3,5 часа, она была очень сложной, но медики буквально сотворили чудо, поставив бабушку на ноги. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное, она проходит курс реабилитации.

- Что касается Валентина Серафимовны, она поступила в госпиталь с достаточно серьезной патологией, врачи очень внимательно изучили историю ее заболевания. Если пациент занимает активную позицию, то, как правило, он выздоравливает, - рассказал начальник медико-санитарной части ГУ МВД России по Свердловской области полковник Лимонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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