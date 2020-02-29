Уехала на автобусе в больницу: в Екатеринбурге разыскивают 81-летнюю бабушку

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:48:34+03:00

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Полиция и волонтеры Екатеринбурга разыскивают 81-летнюю Страхову (Гаряеву) Галину Романовну. Бабушка пропала вчера днем, 28 февраля. Она села на автобус улицы Декабристов, чтобы поехать в больницу. Больше о ней ничего не известно.

В ПСО «Лиза Алерт», которые занимаются поисками, отметили, что бабушка очень нуждается в медицинской помощи и может быть в любом районе города.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы, карие глаза.

В день пропажи была одета в темно-синюю куртку и, возможно, черные ботинки.

Если вы вдруг где-то видели Галину Романовну или знаете, где она может быть, обязательно сообщите волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU