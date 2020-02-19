«В салоне было 25 человек, есть пострадавшие»: на свердловской трассе пассажирский автобус протаранил грузовик

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:50:06+03:00

Пять человек отправили в больницу с различными травмами

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Этим утром, около 08:00, в поселке Белоярском произошло серьезное ДТП с участием пассажирского междугороднего автобуса, который ехал по маршруту «Екатеринбург – Рефтинский».

- Водитель автобуса не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, грузовика, и протаранил его, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – По предварительным данным, травмы получили пять пассажиров автобуса. Всего в салоне было 25 человек.

Инспекторы выяснили, что водитель грузовика затормозил, чтобы пропустить пешехода, который переходил по «зебре», по всем правилам. И тут в него врезался сзади автобус.

- Для пассажиров организовали другой автобус, чтобы довезти до Рефтинского, - добавили в ГИБДД.

Сейчас движение на участке затруднено, поэтому на трассе работает регулировщик, организовав реверсивное движение в оба направления. Все обстоятельства и причины ДТП выясняются, опрашиваются очевидцы и водители, а также устанавливаются личности пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU