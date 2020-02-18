2020-02-18T15:10:32+03:00
Происшествия

Должен был доставить в срок по адресу: полицейские поймали уральца-накрокурьера

Инспекторы ГИБДД заметили подозрительную машину на одной из трасс около Артемовского
Мария Трапезникова
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Инспекторы ГИБДД заметили подозрительную машину на одной из трасс около АртемовскогоИнспекторы ГИБДД заметили подозрительную машину на одной из трасс около АртемовскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшие выходные инспекторы ГИБДД во время патрулирования трассы Артемовский - Зайково задержали троих людей, которые попались на сбыте наркотиков. Инцидент произошел поздно вечером. Полицейские заметили автомобиль «ВАЗ», который стоял на обочине трассы на аварийке.

Инспекторы, беспокоясь за здоровье сидящих внутри людей, подъехали и попытались выяснить, что же случилось и не нужна ли им помощь. Водитель и два пассажира ответили, что все хорошо: они просто сидят и общаются. Но полицейские заподозрили неладное и решили проследить за машиной.

- Через некоторое время молодые люди, толкая «ВАЗ», запустили его и поехали в сторону Ирбита. Полицейские последовали за ними, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. - Водителю предложили прости медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Он показал отрицательный результат.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Мужчина согласился проехать в Артемовскую ЦГБ, но уже в самой больнице отказался проходить тесты. Тогда на него составили административный протокол.

- На месте задержание инспекторы провели личный досмотр водителя, в ходе которого в трико обнаружили полиэтиленовый пакетик с веществом в виде белого порошка, - добавили в ГИБДД. - После чего в машине тоже нашли несколько аналогичных свертков.

Оказалось, мужчина работал курьером. Весь «товар» он должен был отвезти в Ирбит и «заложить» в укромном месте. За это ему сулили большие деньги, поэтому он согласился.

- Экспертиза показала, что в пакете было три грамма синтетических наркотиков. На мужчину завели уголовное дело, а его самого арестовали до решения суда, - рассказали в ГИБДД. - Максимальный срок, который ему теперь грозит, - до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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