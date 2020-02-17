Лечение за 10 минут: маленьким пациентам уральской больницы подарили кабинет эндоскопии
В Красноуфимске, что в Свердловской области, для 14 тысяч маленьких пациентов открыли первый кабинет эндоскопии. В нем с помощью нового оборудования можно будет осмотреть отделы желудочно-кишечного тракта, взять фрагменты тканей для диагностики. Вся процедура занимает не больше 10 минут.
- Эндоскопические манипуляции на сегодняшний день не представляют опасности для детей и подростков и позволяют диагностировать заболевание на ранних стадиях, - отметил главврач Красноуфимской больницы Дмитрий Новоселов. – В планах у нас: расширение спектра эндоскопических исследований, приобретение бронхоскопа.
Помимо пациентов из Красноуфимска, в больнице обещают лечить маленьких жителей Ачинского и Артинского районов. Новое оборудование дает возможность врачу-эндоскописту диагностировать заболевания на ранних стадиях, сохраненные фото и видео изображения улучшают динамическое наблюдение за состоянием органов и эффективностью лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU