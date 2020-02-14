2020-02-14T11:40:07+03:00
Экономика

Жители Свердловской области держат в банках 771 миллиард рублей

Из них чуть больше 10% - в иностранной валюте
Лев ИСТОМИН
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Уральцы предпочитают хранить накопления в банкахУральцы предпочитают хранить накопления в банках
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Уральский филиал Центробанка РФ отчитался о том, как обстоят дела со сбережениями уральцев, которые они предпочитают хранить на счетах в финансовых учреждениях.

Сумма вкладов по итогам 2019 года выросла на 7,9% до 771 миллиарда рублей, 82 из них уральцы держат в иностранной валюте, это 10,1% от общего количества вкладов.

Вклады остаются для жителей Свердловской области самым привычным способом дистанционного хранения личных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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