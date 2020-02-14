Жители Свердловской области держат в банках 771 миллиард рублей
Из них чуть больше 10% - в иностранной валюте
Уральцы предпочитают хранить накопления в банках
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Уральский филиал Центробанка РФ отчитался о том, как обстоят дела со сбережениями уральцев, которые они предпочитают хранить на счетах в финансовых учреждениях.
Сумма вкладов по итогам 2019 года выросла на 7,9% до 771 миллиарда рублей, 82 из них уральцы держат в иностранной валюте, это 10,1% от общего количества вкладов.
Вклады остаются для жителей Свердловской области самым привычным способом дистанционного хранения личных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU