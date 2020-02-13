Рост ВВП в России зависит от успешности нацпроектов

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:27:19+03:00

Курс рубля снова под угрозой. Но выход есть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Перспективы роста экономики в России остаются туманными. Дело в том, что рост ВВП находится в прямой зависимости от реализации национальных проектов. Следовательно, укрепление экономики может оказаться на уровне 1,5 - 2 %.

Если мировая экономика сохранит низкие темпы развития, а отечественная экономика не станет более устойчивой, то активное снижение ключевой ставки Центробанка РФ в этом году до уровня 5 %, может спровоцировать дестабилизацию российских финансовых рынков. В итоге это приведет к быстрому ослаблению курса рубля, до 67 - 70 рублей за доллар, пишет издание NEWS.ru.

Укрепить отечественную экономику, по мнению экспертов, поможет, например, обсуждение тактики изменения нагрузки на бизнес за счет уменьшения страховых взносов.

Напомним, что 7 февраля 2020 года ключевая ставка снизилась до 6 %.

ИСТОЧНИК KP.RU