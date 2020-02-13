Рост ВВП в России зависит от успешности нацпроектов
Перспективы роста экономики в России остаются туманными. Дело в том, что рост ВВП находится в прямой зависимости от реализации национальных проектов. Следовательно, укрепление экономики может оказаться на уровне 1,5 - 2 %.
Если мировая экономика сохранит низкие темпы развития, а отечественная экономика не станет более устойчивой, то активное снижение ключевой ставки Центробанка РФ в этом году до уровня 5 %, может спровоцировать дестабилизацию российских финансовых рынков. В итоге это приведет к быстрому ослаблению курса рубля, до 67 - 70 рублей за доллар, пишет издание NEWS.ru.
Укрепить отечественную экономику, по мнению экспертов, поможет, например, обсуждение тактики изменения нагрузки на бизнес за счет уменьшения страховых взносов.
Напомним, что 7 февраля 2020 года ключевая ставка снизилась до 6 %.
ИСТОЧНИК KP.RU