Порядок курсирования пригородных поездов «Ласточка» изменится в период с 23 по 25 февраля

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:39:11+03:00

В связи с дополнительным выходным днем, выпавшим на понедельник 24 февраля, на Свердловской железной дороге изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов

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Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания».

В период с 23 по 25 февраля изменения затронут скорые пригородные поезда «Ласточка» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали:

· №7067 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:26, здесь и далее время местное) назначен 23 февраля (отменен 24 февраля);

· №7062 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 07:32) назначен 24 февраля (отменен 25 февраля);

· №7060 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 05:59) отменен 23 и 24 февраля;

· №7068 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 15:11) назначен 24 февраля (отменен 23 февраля);

· №7077/7079 сообщением Екатеринбург – Кушва – Серов (отправление в 17:26) назначен 24 февраля (отменен 23 февраля);

· №7074/7072 сообщением Серов – Кушва – Екатеринбург (отправление в 03:10) назначен 25 февраля (отменен 24 февраля);

· №7055 сообщением Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:52) назначен 23 февраля (отменен 24 февраля);

· №7056 сообщением Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:43) назначен 24 февраля (отменен 25 февраля);

· №7053 сообщением Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:52) назначен 24 февраля (отменен 23 февраля);

· №7054 сообщением Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:42) назначен 25 февраля (отменен 24 февраля).

Кроме того, 24 февраля отменяются рейсы Городского электропоезда сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212), курсирующего только по рабочим дням.

Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области. Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также в пригородных кассах