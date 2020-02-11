Юная свердловчанка выиграла первенство России по легкой атлетике

11 Февр. 2020 2020-02-11T07:34:21+03:00

Мария Голубева стала самой быстрой в эстафете на 400 метров

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Свердловская спортсменка победила в первенстве России по легкой атлетике. Девушка является воспитанницей спортивной школы «Юность» в Екатеринбурге. Мария Голубева выступала в составе сборной Свердловской области и стала самой быстрой в эстафете 4х400 метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Первенство России по лёгкой атлетике среди юниоров 2001-2002 годов рождения прошло в Волгограде. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов, представивших 60 субъектов России. В течение трёх дней юниоры боролись за медали главного старта в своей возрастной категории, - рассказали в ведомстве.

Тренером Марии Голубевой является Владимир Малыгин.

ИСТОЧНИК KP.RU