2020-02-06T12:11:03+03:00
Общество

На Уралмаше газовщики вскрыли квартиру, в которую их несколько месяцев не пускали хозяева и ужаснулись

Попасть в жилье удалось вместе с сотрудниками районной администрации
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Захламлённая квартира на ФрезеровщиковЗахламлённая квартира на Фрезеровщиков
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Девять квартир в доме на улице Краснофлотцев, 6а были отключены от газа еще в октябре прошлого года. Во время планового осмотра специалисты Екатеринбурггаза выявили негерметичность системы газоснабжения. Чтобы решить проблемы, газовщикам нужно было попасть в закрытую квартиру. Но хозяева открывать не спешили.

Комиссии в составе представителей районной администрации, ТСЖ и газовщиков удалось попасть в квартиру только 5 февраля. Внутри оказалось захламленное до потолка помещение. Теперь администрация решает вопрос с очисткой помещений.

Между тем такие «закрытые квартиры» не редкость. Например, в жилом доме на Сыромолотова, 20 в одной из квартир вместо металлической трубы, по которой подается газ, газовщики обнаружили непонятную изогнутую конструкцию. Как выяснилось, хозяевам газовая труба на кухне просто мешала. Свою проблему они решили просто: нагрели ее и загнули так, как им было удобно. Примечательно, что газовиков для проверки в эту квартиру не пускали несколько лет. Как оказалось, здесь было что скрывать.

- Делать это категорически запрещено, - прокомментировала ситуацию начальник СДС производственного управления №2 АО «Екатеринбурггаз» Татьяна Ковалева - удивительно, что после таких действий все остались живы. Никаких манипуляций с газовой трубой проводить нельзя, это очень опасно!

В Екатеринбурге обнаружили захламленную квартиру.Видео: Екатеринбурггаз

Сейчас эта квартира отключена от газоснабжения, на кране опуска установлена заглушка. Примечательно, что хозяева жилища были крайне удивлены, что их действия показались кому-то опасными и до последнего пытались отстоять безопасность своей конструкции.

В другой квартире этого же дома специалисты «Екатеринбурггаза» обнаружили настолько грязную плиту, что на ее корпусе даже не читалось название производителя. Ручки у прибора частично отсутствовали, а те, что были, не поворачивались – настолько были залеплены жиром. По словам специалистов, грязная плита несет большую опасность для всего дома: под копотью может скапливаться газ, а это неизбежно приводит к воспламенению.

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На Уралмаше газовщики вскрыли квартиру, в которую их несколько месяцев не пускали хозяева и ужаснулись
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