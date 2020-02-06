Екатеринбургский аэропорт Кольцово признали лучшим в стране

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:09:37+03:00

В прошлом году уральский аэропорт обслужил 6,4 миллионов пассажиров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Аэропорт Кольцово стал лучшим в России. Он стал победителем национальной премии «Воздушные ворота России» в номинациях «Лучший аэропорт в категории от 4 до 7 миллионов пассажиров в год» и «Лучшая инфраструктура грузовых авиаперевозок». Церемония награждения прошла в Москве во время VII Национальной выставки гражданской авиации NAIS-2020.

- Воздушная гавань Екатеринбурга в очередной раз подтвердила свой высокий уровень. На протяжении шести лет проведения премии, Кольцово удостаивается высочайших оценок жюри и пассажиров, - комментируют в пресс-службе Кольцово.

Премия «Воздушные ворота России» проводится ежегодно, там определяется самые эффективные аэропорты России.

В прошлом году уральский аэропорт обслужил 6,4 миллионов пассажиров. Рейсы выполняли 42 авиакомпании, всего 109 чартерных и регулярных направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU