Екатеринбургский аэропорт Кольцово признали лучшим в стране
Аэропорт Кольцово стал лучшим в России. Он стал победителем национальной премии «Воздушные ворота России» в номинациях «Лучший аэропорт в категории от 4 до 7 миллионов пассажиров в год» и «Лучшая инфраструктура грузовых авиаперевозок». Церемония награждения прошла в Москве во время VII Национальной выставки гражданской авиации NAIS-2020.
- Воздушная гавань Екатеринбурга в очередной раз подтвердила свой высокий уровень. На протяжении шести лет проведения премии, Кольцово удостаивается высочайших оценок жюри и пассажиров, - комментируют в пресс-службе Кольцово.
Премия «Воздушные ворота России» проводится ежегодно, там определяется самые эффективные аэропорты России.
В прошлом году уральский аэропорт обслужил 6,4 миллионов пассажиров. Рейсы выполняли 42 авиакомпании, всего 109 чартерных и регулярных направлений.
ИСТОЧНИК KP.RU