Не мог выехать за границу: в Екатеринбурге приставы взыскали с мужчины долг за ущерб от ДТП

5 Февр. 2020 2020-02-05T07:44:34+03:00

Чтобы поездка не пропала, мужчине пришлось выплатить 250 тысяч долга

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге должник уклонялся от уплаты денег потерпевшим от ДТП. Мужчина был признан судом виновником аварии, но выплачивать ущерб за моральный вред не спешил. Сумма долга составляла 250 тысяч.

- Исполнительное производство было возбуждено в Железнодорожном районном отделе судебных приставов Екатеринбурга Управления ФССП России по Свердловской области. Должника уведомили о возбуждения исполнительного производства, были разъяснены последствия уклонения от оплаты задолженности, - уточнили в пресс-службе ФССП.

Но мужчина продолжал уклоняться. Тогда приставы установили место работы должника и стали удерживать 50 % его зарплаты.

- Кроме того, мужчина был ограничен в праве выезда за пределы РФ. В скором времени мужчина запланировал заграничную турпоездку и, чтобы не испортить себе отдых, погасил в полном объеме задолженность по выплате морального вреда, - уточнили в пресс-службе ФССП.

Приставы уже передали деньги взыскателю. Сейчас с должника сняли все ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU