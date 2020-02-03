ОАО «РЖД» выступило с предложением о создании концессии для строительства железнодорожной инфраструктуры в ОЭЗ «Титановая долина»

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:30:12+03:00

29 января 2020 года ОАО «РЖД» внесло в правительство Свердловской области предложение на заключение концессионного соглашения о создании и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны «Титановая долина

Изменить размер текста: A A

ОАО «РЖД» на условиях концессионного соглашения планирует осуществить строительство железнодорожных путей на территории ОЭЗ с примыканием к путям общего пользования станции Верхняя Салда Свердловской железной дороги и осуществить развитие инфраструктуры общего пользования в точке примыкания.

За счет создания данной инфраструктуры будет организовано транспортное обслуживание промышленных площадок резидентов и обеспечение производственных объектов услугами железнодорожного транспорта. Предварительно совокупный объем железнодорожных перевозок резидентов составит около 500 тыс. тонн грузов в год (максимальный суточный объем отгрузки 30 вагонов) с возможностью последующего роста.

*****

Соглашение по развитию железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности особой экономической зоны «Титановая долина» в Свердловской области было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2019 года. Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор ОАО «Особая экономическая зона «Титановая долина» Артемий Кызласов.

В 2019 году ОАО «РЖД» выступило концессионером, подписав две региональные концессии – с Калужской и Самарской областями. Обе концессии направлены на создание инфраструктуры для обеспечения особых экономических зон в этих регионах, что позволит резидентам площадок создать новые производственные мощности.