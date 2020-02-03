На Урале с должников собрали больше 500 миллионов за капремонт

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:24:58+03:00

Программа по капитальному ремонту домов выполнена в регионе в 2019 году на 100 процентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В 2019 году региональный фонд содействия капремонту в Свердловской области через суды взыскал с должников 545 миллионов рублей.

- В суды мы направили материалы по 71 639 лицевым счетам на общую сумму 642 миллиона рублей. В нашу пользу принято решение на сумму в 545 миллионов рублей, - рассказывает руководитель фонда капремонта общего имущества в многоквартирных дома региона Станислав Суханов.

При этом по итогам прошлого года в Свердловской области собираемость платежей за капремонт составила 96,43%. Это почти на процент выше, чем годом ранее. В 2019 году из бюджета фонда на Урале отремонтировали 1 037 домов, и программа оказалась выполнена на 100%.

Также фонд поменял лифты всего в 12 домах. Дело в том, что в 2017 году в регионе во время замены лифтов давалась рассрочка на 36 месяцев, поэтому деньги поступали на счет фонда не сразу. Однако с середины 2020 года платежи будут полностью внесены, и программа будет возобновлена в прежнем объеме на уровне около 1 тысячи лифтов в год.

ИСТОЧНИК KP.RU