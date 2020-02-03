Школьницы Екатеринбурга завоевали Кубок Франции в синхронном фигурном катании

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:10:18+03:00

Наша команда боролась за награду с 27 командами

Изменить размер текста: A A

Уральские школьницы привезли победы с соревнований по синхронному катанию, которые проходили во Франции. В турнире Кубок Франции участвовали 28 команд и 11 стран мира: России, США, Франции, Италии, Великобритании, Нидерландов, Канады, Австралии, Испании, Германии

- Россия была представлена двумя командами: в категории „юниоры“ действующими трёхкратными чемпионами мира и 18-кратными чемпионами России командой «Юность» из Екатеринбурга и в категории «сеньоры» двукратными чемпионами мира командой «Парадайз» из Санкт-Петербурга, — сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ДЮСШ «Юность».

После исполнения короткой программы «Юность» лидировала с преимуществом в 0,85 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU