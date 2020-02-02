Снег и плюсовая температура: следующая неделя в Екатеринбурге будет теплой

2 Февр. 2020 2020-02-02T19:00:27+03:00

Во второй половине недели ожидаются обильные снегопады. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Новая неделя в Екатеринбурге обещает быть теплым. Во второй половине ожидается плюсовая температура и небольшой снег.

Понедельник, 3 февраля – 7 градусов днем, пасмурно, но без осадков.

Во вторник, 4 февраля потеплеет до – 1 ночью и до 0 днем. Пойдет небольшой снег в первой половине дня. Слабый ветер.

Среда, 5 февраля, термометр покажет – 7 ночью, а днем +1. Также небольшой снег.

Четверг, 6 февраля, -10 ночью, днем -5. Синоптики обещают обильные снегопады во второй половине недели.

Пятница, 7 февраля, - 10 ночью, - 5 днем. Снегопады, на дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU