В Екатеринбурге появился пункт оцифровки фронтовых фотографий

2 Февр. 2020 2020-02-02T15:49:08+03:00

Затем эти снимки появятся на стене славы

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В Екатеринбурге открылся пункт оцифровки фронтовых фотографий и писем. Оцифровать материалы, которые хранятся в семейных архивах, может каждый желающий. Сам пункт находится в военно-историческом зале Дома офицеров.

- Открытие пункта загрузки позволит ускорить процесс обработки материалов, а также расширить перечень загружаемых документов. Фронтовые треугольники, открытки и фотографии, рисунки и записи стихов с фронтов войны пополнят цифровой фонд уникальных экспонатов к 75-й годовщине Великой Победы, - объясняют в ЦВО.

Проект называется «Дорога памяти». Это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину.

ИСТОЧНИК KP.RU