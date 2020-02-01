Участник поисков группы Дятлова: «У Кривонищенко остренький носик был, и птицы ему его обклевали»

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:51:52+03:00

Сергей Согрин о том, как были найдены тела туристов в 1959-м, и почему советские власти могли пытаться скрыть причину их гибели

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В эти выходные в Екатеринбурге вспоминают группу туристов из девяти студентов Уральского политехнического института (УПИ), погибшую в ночь на 2 февраля 1959 года в месте, ныне известном, как перевал Дятлова. В субботу прошла конференция, на которой исследователи поделились своими версиями случившегося. А на воскресенье запланировано мемориальное мероприятие – в 17.00 на Михайловском кладбище состоится возложение венков к могилам погибших туристов.

Среди тех, кто пришел на конференцию был и 83-летний Сергей Согрин. Весной 1959 года он был в составе поисковой группы, которая обнаружила тела погибших туристов на перевале. По нашей просьбе, он поделился своими воспоминаниями о событиях 61-летней давности.

- Я учился в УПИ и в тот год был близок к мастеру спорта по туризму, - говорит Сергей Согрин. – У меня был многодневный поход на приполярный Урал. И когда я вернулся из него, то узнал, что группа Дятлова пропала. Они должны были вернуться на десять дней раньше нас.

В Екатеринбурге в 61-ю годовщину гибели группы Дятлова прошла конференция, посвященная памяти туристов.Фото: Данил СВЕЧКОВ

После этого, как опытный турист, не раз бывавший на севере, Сергей Согрин подключился к поискам группы Дятлова. Сначала вместе с товарищами он обследовал соседнюю с перевалом гору Отортен. Но там следов группы не обнаружилось.

- Позже была найдена палатка с вещами на перевале, - вспоминает Согрин. - Рядом с нею следы, уходящие вниз. Не в буквальном смысле следы ног, а следы их деятельности. Они много оставили признаков того, что там делали. На перевале было вытащено два тела – Дятлова и Колмогоровой. Их завернули и приготовили к эвакуации. В то же время нашли и тело Кривонищенко. Я видел его тело у кедра. У него остренький носик был, и птицы обклевали ему нос. Это мне запомнилось. Поза характерная криминалистическая уставшего человека была.

По мнению Сергея Согрина, истинная причина гибели тургруппы Дятлова была сокрыта советскими властями, чтобы избежать международного скандала.

- Власти это пытались скрыть. В тот год был мораторий на ядерные испытания. И во время моратория произошел атомный взрыв – ракета была запущена с Капустина Яра в район Аральского моря, - объясняет свою версию Согрин. - Америка тут же выходит из договора. Проходит три месяца и гибнет девять человек – опять Советский Союз нарушает договоренности, проводит испытания. Конфликт международный! Надо это дело закрыть. Приезжает из Москвы на Урал замгенпрокурора Ураков и местной прокуратуре говорит: «Списать все на стихию, дело свернуть и больше об этом не вспоминать».

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Перевал Дятлова часто посещают туристы, а также те, кто и сейчас, спустя больше полувека хочет докопаться до истины и понять, что же там случилось 2 февраля 1959 года. Порой такие походы и сами едва не заканчиваются трагедией. О самом последнем случае на конференции, посвященной годовщине гибели группы Дятлова, нам рассказал Сергей Фадеев, исследователь, приехавший в Екатеринбург из Пермского края. В конце лета, когда он в очередной, уже девятый раз, поднялся на перевал Дятлова, его атаковал… медведь. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU