2020-02-01T15:14:52+03:00
Общество

«Даже комиксы начали выпускать»: на конференции, посвященной перевалу Дятлова, призвали «прекратить пляску на костях»

Они также посетовали на то, что гору Холатчахль, где произошла трагедия, по-прежнему все по ошибке называют «горой мертвецов»
Данил СВЕЧКОВ
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На конференцию участники принесли комиксы на английском языке, рассказывающие о трагедии на перевале.На конференцию участники принесли комиксы на английском языке, рассказывающие о трагедии на перевале.Фото: Данил СВЕЧКОВ
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В Екатеринбурге сегодня прошла конференция, посвященная трагедии, случившейся на севере Свердловской области 61 год назад – на перевале, ныне известном, как перевал Дятлова, погибла тургруппа из девяти студентов. На конференции участники высказывали новые версии случившегося. Между тем они также призвали прекратить называть гору Холатчахль, на которой и произошла трагедия, «горой мертвецов».

- Пора прекратить пляску на костях. Это оскорбляет память ребят наших, - отметил Сергей Согрин, участник поисковой группы, работавшей на перевале в 1959 году. – Никто не дает право переименовывать вершину. Пора прессе и телеканалам прекратить называть вершину Холатчахль горой мертвецов. Это и манси оскорбляет. Холатчахль в переводе – «лысая гора». Я также возмущен омерзительными передачами на ТВ, где смакуется, как были убиты туристы.

На конференции участники посетовали и на то, что по мотивам трагедии стали выходить даже комиксы. Распечатку одного из них на английском языке они показали участникам встречи.

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Перевал Дятлова часто посещают туристы, а также те, кто и сейчас, спустя больше полувека хочет докопаться до истины и понять, что же там случилось 2 февраля 1959 года. Порой такие походы и сами едва не заканчиваются трагедией. О самом последнем случае на конференции, посвященной годовщине гибели группы Дятлова, нам рассказал Сергей Фадеев, исследователь, приехавший в Екатеринбург из Пермского края. В конце лета, когда он в очередной, уже девятый раз, поднялся на перевал Дятлова, его атаковал… медведь. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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