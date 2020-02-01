«Надо ограждения поставить»: перевал Дятлова предложили защитить от туристов

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:29:47+03:00

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Сегодня, 1 февраля, в Екатеринбурге прошла ежегодная конференция, посвященная трагедии на перевале Дятлова. В 1959 году там погибла группа из девяти туристов. Перед началом встречи глава фонда Памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич вспомнил тех, кто имел отношение к истории и кого не стало за прошлый год.

- Всем ровесникам группы Дятлова уже за 80 лет, - сказал Юрий Кунцевич. – Месяц назад похоронили родного брата Рустема Слободина (один из туристов погибших в 1959-м, - Ред.). Скончался и старший следователь прокуратуры Леонид Драпкин, занимавшийся этим делом. Ему было за 90 лет.

Также Юрий Кунцевич предложил поставить на перевале Дятлова ограждения, чтобы новые туристы не вытаптывали места, имеющие отношения к трагедии 1959 года.

- В прошлом году мы ходили на перевал и обратили внимание, что место, где произошла трагедия, постепенно вытаптывается, - отмечает Кунцевич. – Надо ограждения ставить. А то почва там мягкая, у одного 250-летнего кедра уже корни вытоптали и он упал.

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«На перевале Дятлова я копьем отбивался от медведя»: исследователь из Перми опроверг одну из главных версий гибели группы Дятлова

Перевал Дятлова часто посещают туристы, а также те, кто и сейчас, спустя больше полувека хочет докопаться до истины и понять, что же там случилось 2 февраля 1959 года. Порой такие походы и сами едва не заканчиваются трагедией. О самом последнем случае на конференции, посвященной годовщине гибели группы Дятлова, нам рассказал Сергей Фадеев, исследователь, приехавший в Екатеринбург из Пермского края. В конце лета, когда он в очередной, уже девятый раз, поднялся на перевал Дятлова, его атаковал… медведь. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU