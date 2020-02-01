2020-02-01T15:29:47+03:00
Общество

«Надо ограждения поставить»: перевал Дятлова предложили защитить от туристов

По словам представителей фонда Памяти группы Дятлова, они постепенно вытаптывают место, где случилась трагедия
Данил СВЕЧКОВ
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Впервые встреча проходила не в Уральском федеральном университете, а в Архитектурной академии Екатеринбурга.Впервые встреча проходила не в Уральском федеральном университете, а в Архитектурной академии Екатеринбурга.Фото: Данил СВЕЧКОВ
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Сегодня, 1 февраля, в Екатеринбурге прошла ежегодная конференция, посвященная трагедии на перевале Дятлова. В 1959 году там погибла группа из девяти туристов. Перед началом встречи глава фонда Памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич вспомнил тех, кто имел отношение к истории и кого не стало за прошлый год.

- Всем ровесникам группы Дятлова уже за 80 лет, - сказал Юрий Кунцевич. – Месяц назад похоронили родного брата Рустема Слободина (один из туристов погибших в 1959-м, - Ред.). Скончался и старший следователь прокуратуры Леонид Драпкин, занимавшийся этим делом. Ему было за 90 лет.

Также Юрий Кунцевич предложил поставить на перевале Дятлова ограждения, чтобы новые туристы не вытаптывали места, имеющие отношения к трагедии 1959 года.

- В прошлом году мы ходили на перевал и обратили внимание, что место, где произошла трагедия, постепенно вытаптывается, - отмечает Кунцевич. – Надо ограждения ставить. А то почва там мягкая, у одного 250-летнего кедра уже корни вытоптали и он упал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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