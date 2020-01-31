В Екатеринбурге автобус №60 пойдет по новому маршруту
В Екатеринбурге поменяет маршрут движения автобус №60 «Гипермаркет «ДОМ» - «ТК КОР». С 1 февраля он будет ходить от конечной «КОР» до «Парка Победы». О том, по какой схеме пойдет автобус, рассказали в пресс-службе городской администрации:
Фото: мэрия Екатеринбурга
Владимира Высоцкого – 40-летия Комсомола – Сыромолотова – Егоршинский подход - Шефская – Фронтовых Бригад – Старых Большевиков – Баумана – Машиностроителей – Черниговский переулок – Медицинский переулок – 22 Партсъезда – 40 Лет Октября (обратно 40 Лет Октября – Суворовский переулок – Черниговский переулок – Машиностроителей) – Восстания – Ломоносова – Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – Кировградская.
Также у маршрута добавляются две новых остановки: «Уральских рабочих» и «Парк Победы».
ИСТОЧНИК KP.RU