2020-01-31T09:36:18+03:00
Общество

В Екатеринбурге автобус №60 пойдет по новому маршруту

Рассказываем, где он будет останавливаться
Мария Трапезникова
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Рассказываем, где он будет останавливатьсяРассказываем, где он будет останавливатьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге поменяет маршрут движения автобус №60 «Гипермаркет «ДОМ» - «ТК КОР». С 1 февраля он будет ходить от конечной «КОР» до «Парка Победы». О том, по какой схеме пойдет автобус, рассказали в пресс-службе городской администрации:

Фото: мэрия Екатеринбурга

Фото: мэрия Екатеринбурга

Владимира Высоцкого – 40-летия Комсомола – Сыромолотова – Егоршинский подход - Шефская – Фронтовых Бригад – Старых Большевиков – Баумана – Машиностроителей – Черниговский переулок – Медицинский переулок – 22 Партсъезда – 40 Лет Октября (обратно 40 Лет Октября – Суворовский переулок – Черниговский переулок – Машиностроителей) – Восстания – Ломоносова – Коммунистическая – Бакинских Комиссаров – Кировградская.

Также у маршрута добавляются две новых остановки: «Уральских рабочих» и «Парк Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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