2020-01-30T09:36:48+03:00
Происшествия

Проскочили на «красный»: на Урале грузовой поезд протаранил легковушку с маленьким ребенком

К счастью, все остались живы – двух пассажиров госпитализировали в больницу с различными травмами
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Уральский СУ на транспорте СКРФото: Уральский СУ на транспорте СКР
Изменить размер текста:

На Урале, на ЖД переезде 31 километра 5 пикета перегона Ива – Верхняя Салда минувшим днем, 29 января, иномарка Toyota вылетела на пути и попала под грузовой поезд.

- За рулем сидел 29-летний водитель, на пассажирских местах были 42-летняя женщина и 9-летний ребенок, - рассказали в Уральском СУ на транспорте. – Они ехали в сторону поселка Свободный и вылетели на пути в тот момент, когда у переезда горел красный сигнал светофора. К месту ДТП подъезжал грузовой поезд.

К счастью, все трое остались живы: женщину с ребенком срочно госпитализировали в ЦГБ Верхней Салды с различными травмами. Сейчас с ситуацией будут разбираться следователи. Они уже опросили работников локомотивной бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проскочили на «красный»: на Урале грузовой поезд протаранил легковушку с маленьким ребенком
В Екатеринбурге на девять часов задержали рейс во Вьетнам
Треть свердловчан готовы променять работу с высокой зарплатой на соцпакеты
Tele2 в 2019 году строила сети быстрее всех в России
Прокуратура вернула уральским бизнесменам 800 миллионов
«Дорога памяти»: в Екатеринбурге будут оцифровывать архивные фотографии военных лет
Пьяному уральцу, который из-за кроссовок убил прохожего, дали 12 лет тюрьмы
«На страже вашего здоровья»: забастовка водителей «скорой» в Екатеринбурге закончилась компромиссом
Уральские туристы на сутки застряли в Таиланде
Морозы отступают: в Екатеринбург приходит потепление
Свердловские школы искусств отреставрируют за 790 миллионов
«Мужчины до сих пор думают, что у нее четвертый размер»: звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова призналась в использовании пуш-ап на сцене
В Нижнем Тагиле нашли мальчика, не вернувшегося домой из школы
В Екатеринбурге ищут женщину, пропавшую десять дней назад
Уралец попросил главу СК России найти его сестру, таинственно пропавшую 18 лет назад
На ЕВРАЗ НТМК прошел вечер памяти бывшего директора комбината Виктора Удовенко
На ВИЗе 12 домов остались без холодной воды из-за прорыва в колодце