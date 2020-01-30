Проскочили на «красный»: на Урале грузовой поезд протаранил легковушку с маленьким ребенком

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:36:48+03:00

К счастью, все остались живы – двух пассажиров госпитализировали в больницу с различными травмами

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На Урале, на ЖД переезде 31 километра 5 пикета перегона Ива – Верхняя Салда минувшим днем, 29 января, иномарка Toyota вылетела на пути и попала под грузовой поезд.

- За рулем сидел 29-летний водитель, на пассажирских местах были 42-летняя женщина и 9-летний ребенок, - рассказали в Уральском СУ на транспорте. – Они ехали в сторону поселка Свободный и вылетели на пути в тот момент, когда у переезда горел красный сигнал светофора. К месту ДТП подъезжал грузовой поезд.

К счастью, все трое остались живы: женщину с ребенком срочно госпитализировали в ЦГБ Верхней Салды с различными травмами. Сейчас с ситуацией будут разбираться следователи. Они уже опросили работников локомотивной бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU