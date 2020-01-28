2020-01-28T09:48:20+03:00
Происшествия

Арбитражный суд, мэрия и Роскомнадзор: в Екатеринбурге началась новая волна минирований

Неизвестный сообщил, что в зданиях находятся бомбы
Олег ГАЛИМОВ
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Это уже вторая волна минирований в этом годуЭто уже вторая волна минирований в этом годуФото: Олег ГАЛИМОВ
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В Екатеринбурге поступило сообщение о минировании сразу трех стратегически важных объектов. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, неизвестный сообщил по электронной почте о минировании мэрии, здании Роскомнадзора и Арбитражного суда.

В Екатеринбурге заминировали Арбитражный суд.Лев ИСТОМИН

- Специалисты «Урал-Вымпел» уже выехали к зданию суда, чтобы проверить его на предмет взрывчатых веществ, - отметил источник.

Напомним, что это уже вторая волна минирований в Екатеринбурге с начала календарного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Арбитражный суд, мэрия и Роскомнадзор: в Екатеринбурге началась новая волна минирований
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