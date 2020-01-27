Вел себя очень неадекватно: в Екатеринбурге поймали пьяного пассажира, который напал на таксиста и украл у него машину

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:36:14+03:00

В Екатеринбурге поймали пьяного пассажира, который напал на таксиста и украл у него машину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Накануне ночью, около 02:00, в дежурную часть полиции № 9 поступил тревожный звонок от 33-летнего водителя такси, который заявил, что у него украли иномарку Mazda. Он объяснил, что принял заказ и заметил, что клиент вел себя очень неадекватно и был пьян.

В районе улицы Мельникова пассажир набросился на водителя. Чтобы спасти свою жизнь, таксист выбрался из машины, а хулиган воспользовался этим и, пересев на водительское кресло, угнал иномарку.

- Получившие ориентировку сотрудники ГИБДД сумели остановить исковый автомобиль и одном из дворов на улице Викулова, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - За рулем оказался 26-летний гражданин, который действительно был пьян.

Хулигана сразу доставили в дежурную часть, где выяснили, что ранее его уже судили за незаконный оборот наркотиков. Сейчас на мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж». Максимум, что ему теперь грозит, - до четырех лет тюрьмы.

Мы сегодня, кстати, уже рассказывали одну историю про таксиста в Екатеринбурге, только не такую негативную. Сегодня по пути на работу журналист «Комсомолки» встретился с необычным работником такси, который на каждую свою поездку берет своего четвероногого спутника Тимошу.

ИСТОЧНИК KP.RU