2020-01-27T15:36:14+03:00
Происшествия

Вел себя очень неадекватно: в Екатеринбурге поймали пьяного пассажира, который напал на таксиста и украл у него машину

На него завели уголовное дело
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Екатеринбурге поймали пьяного пассажира, который напал на таксиста и украл у него машинуВ Екатеринбурге поймали пьяного пассажира, который напал на таксиста и украл у него машинуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Накануне ночью, около 02:00, в дежурную часть полиции № 9 поступил тревожный звонок от 33-летнего водителя такси, который заявил, что у него украли иномарку Mazda. Он объяснил, что принял заказ и заметил, что клиент вел себя очень неадекватно и был пьян.

В районе улицы Мельникова пассажир набросился на водителя. Чтобы спасти свою жизнь, таксист выбрался из машины, а хулиган воспользовался этим и, пересев на водительское кресло, угнал иномарку.

- Получившие ориентировку сотрудники ГИБДД сумели остановить исковый автомобиль и одном из дворов на улице Викулова, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - За рулем оказался 26-летний гражданин, который действительно был пьян.

Хулигана сразу доставили в дежурную часть, где выяснили, что ранее его уже судили за незаконный оборот наркотиков. Сейчас на мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж». Максимум, что ему теперь грозит, - до четырех лет тюрьмы.

Мы сегодня, кстати, уже рассказывали одну историю про таксиста в Екатеринбурге, только не такую негативную. Сегодня по пути на работу журналист «Комсомолки» встретился с необычным работником такси, который на каждую свою поездку берет своего четвероногого спутника Тимошу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура проверит, в каких условиях работали водители скорой, которые решили устроить забастовку в Екатеринбурге
Жаркие танцы и вечеринка в огне: День рождения Бузовой глазами Марии Погребняк
Черный дым виден издалека: на Урале рядом со строящейся школой горит частный дом
Вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут строить в 2022 году
Вел себя очень неадекватно: в Екатеринбурге поймали пьяного пассажира, который напал на таксиста и украл у него машину
Депутат Госдумы потребовал губернатора Куйвашева вмешаться в забастовку водителей скорой в Екатеринбурге
На свердловской трассе легковушка протаранила фуру: двое погибли
На Урале в 2020 году за 64 миллиона откроют шесть ФАПов
Искали больше года: пропавшего в Екатеринбурге менеджера нашли мертвым
В 2020 году в Екатеринбурге откроют два новых музея
Все вокруг затопило: на ВИЗе прорвало трубу с горячей водой
Продавал флажки на обочине: полиция с лета ищет глухонемого екатеринбуржца, уехавшего в Калмыкию на заработки
Без крыши и окон: в Екатеринбурге за 18 миллионов продают сгоревший барак
В Екатеринбурге поймали бандита в медицинской маске, который пытался ограбить продуктовый
Свердловская прокуратура наказала чиновников за то, что дети ходят в детский сад пешком по трассе
Невзлюбил: уралец отправился в тюрьму на 10 лет за убийство сына
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 21,3 % в 2019 году