2020-01-27T11:37:14+03:00
Общество

«Лает только на гаишников»: в Екатеринбурге таксист работает с йоркширским терьером на коленях

Корреспондент «КП» встретил Никиту и Тимошу, когда ехал на работу [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
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Недавно Тимоше исполнилось девять месяцевНедавно Тимоше исполнилось девять месяцевФото: Олег ГАЛИМОВ
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После бессонной ночи из-за отработки трагедии в Талице, где многодетную мать обвинили в убийстве новорожденной дочки, небольшое опоздание на работу казалось обычным делом. Позавтракав на скорую руку, вызываю такси и выбегаю на улицу, попутно выбрасывая мусор.

- Вас ожидает белый Hyundai, - гласит оповещение на экране смартфона. Сажусь на заднее сидение и по привычке здороваюсь с водителем.

- Добрый день, - вежливо отвечает таксист с ирокезом. Но прическа – далеко не главное. Еще бы, ведь на руках у парня сидит йоркширский терьер! Лучшего начала недели сложно было пожелать и я начал расспрашивать шофера про его питомца.

В салоне иномарки Тимоша ведет себя тихо и спокойно, чтобы не отвлекать хозяина за рулем Фото: Олег ГАЛИМОВ

В салоне иномарки Тимоша ведет себя тихо и спокойно, чтобы не отвлекать хозяина за рулемФото: Олег ГАЛИМОВ

Оказалось, что Никита работает в такси по 8-9 часов в день, а если есть повышенный спрос – еще больше. Его верному спутнику Тимофею (для друзей просто Тимоша) недавно исполнилось девять месяцев. Ездить с хозяином по городу малыш просто обожает.

Но в машине Тимоша проводит не более 2-3 часов.

- Ему интересно изучать улицы через окно, да и со мной куда веселее, чем дома скучать, - рассказывает Никита. – Очень любит разглядывать пассажиров, да и они его обожают. По салону не бегает, только со мной сидит. На клиентов не рычит, лает – только на гаишников. Видимо чувствует что-то опасное или негативное. По утрам гуляем с ним 30 минут, затем на работу ненадолго беру. А потом вечером еще час нужно погулять, - улыбаясь, рассказывает Никита

В Екатеринбурге таксист работает вместе с терьером Тимошей.Олег ГАЛИМОВ

Хозяин терьера признается, многие хотят угостить вкусняшками его верного друга, но так нельзя. У Тимоши строгий рацион из сбалансированного корма.

- Лишь иногда даем ему фрукты и овощи. Он обожает яблоки, капусту и морковь, - добавляет таксист.

У кого-то в машине есть искусственные собачки с трясущимися головами. А у нашего героя настоящий терьер Фото: Олег ГАЛИМОВ

У кого-то в машине есть искусственные собачки с трясущимися головами. А у нашего героя настоящий терьерФото: Олег ГАЛИМОВ

В ГИБДД отметили, что животных лучше перевозить в специальных переносках:

- Питомец не должен мешать водителю управлять транспортным средством. От этого зависит безопасность всех, включая пешеходов. По этой причине размещать их рекомендуется только на задних пассажирских сидениях либо в багажнике; желательно животное пристенуть или поместить в переносное устройство с качественными креплениями. Применяемые средства должны обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Нужно помнить, что любой незакрепленный предмет, находящийся в салоне автомашины, в случае ДТП, продолжит свое движение с первоначальной скоростью. Это опасно как для человека, так и для самого животного, - отметили в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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