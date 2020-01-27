«Лает только на гаишников»: в Екатеринбурге таксист работает с йоркширским терьером на коленях
После бессонной ночи из-за отработки трагедии в Талице, где многодетную мать обвинили в убийстве новорожденной дочки, небольшое опоздание на работу казалось обычным делом. Позавтракав на скорую руку, вызываю такси и выбегаю на улицу, попутно выбрасывая мусор.
- Вас ожидает белый Hyundai, - гласит оповещение на экране смартфона. Сажусь на заднее сидение и по привычке здороваюсь с водителем.
- Добрый день, - вежливо отвечает таксист с ирокезом. Но прическа – далеко не главное. Еще бы, ведь на руках у парня сидит йоркширский терьер! Лучшего начала недели сложно было пожелать и я начал расспрашивать шофера про его питомца.
В салоне иномарки Тимоша ведет себя тихо и спокойно, чтобы не отвлекать хозяина за рулемФото: Олег ГАЛИМОВ
Оказалось, что Никита работает в такси по 8-9 часов в день, а если есть повышенный спрос – еще больше. Его верному спутнику Тимофею (для друзей просто Тимоша) недавно исполнилось девять месяцев. Ездить с хозяином по городу малыш просто обожает.
Но в машине Тимоша проводит не более 2-3 часов.
- Ему интересно изучать улицы через окно, да и со мной куда веселее, чем дома скучать, - рассказывает Никита. – Очень любит разглядывать пассажиров, да и они его обожают. По салону не бегает, только со мной сидит. На клиентов не рычит, лает – только на гаишников. Видимо чувствует что-то опасное или негативное. По утрам гуляем с ним 30 минут, затем на работу ненадолго беру. А потом вечером еще час нужно погулять, - улыбаясь, рассказывает Никита
В Екатеринбурге таксист работает вместе с терьером Тимошей.Олег ГАЛИМОВ
Хозяин терьера признается, многие хотят угостить вкусняшками его верного друга, но так нельзя. У Тимоши строгий рацион из сбалансированного корма.
- Лишь иногда даем ему фрукты и овощи. Он обожает яблоки, капусту и морковь, - добавляет таксист.
У кого-то в машине есть искусственные собачки с трясущимися головами. А у нашего героя настоящий терьерФото: Олег ГАЛИМОВ
В ГИБДД отметили, что животных лучше перевозить в специальных переносках:
- Питомец не должен мешать водителю управлять транспортным средством. От этого зависит безопасность всех, включая пешеходов. По этой причине размещать их рекомендуется только на задних пассажирских сидениях либо в багажнике; желательно животное пристенуть или поместить в переносное устройство с качественными креплениями. Применяемые средства должны обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Нужно помнить, что любой незакрепленный предмет, находящийся в салоне автомашины, в случае ДТП, продолжит свое движение с первоначальной скоростью. Это опасно как для человека, так и для самого животного, - отметили в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу.
ИСТОЧНИК KP.RU