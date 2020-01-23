«Ух, наточил я свой топор»: осужденные уральской колонии соревновались, кто быстрее нарубит дров

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:51:41+03:00

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Чтобы не сидеть сложа руки, осужденные уральской колонии постоянно придумывают себе необычные занятия. На этот раз в ИК-55 прошли соревнования по скоростной рубке дров. Эксперимент проводился впервые. Заключенных разбили на четыре команды по три человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

- От них поступило предложение организовывать такие соревнования чаще и даже усложнить задачу. Таким образом были решены не только воспитательные вопросы, но и производственные — целая гора рубленных дров., - отметили в ведомстве.

Теперь соревнования среди лесорубов будут проводить гораздо чаще.

ИСТОЧНИК KP.RU