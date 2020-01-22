2020-01-22T14:41:16+03:00
Общество

В Свердловской области больше всего «черных лесорубов»

Документы с такими выводами опубликовала Счетная палата РФ
Мария Трапезникова
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В Свердловской области больше всего «черных лесорубов»В Свердловской области больше всего «черных лесорубов»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Свердловская область оказалась одной из тех регионов России, где чаще больше всего нелегально спиливают деревья. Такие печальные выводы опубликовала Счетная палата РФ в докладе «Анализ эффективности использования лесных ресурсов РФ в 2016-2018 годах».

Так, согласно документам, Урал оказался на втором месте с наибольшим объемом незаконных рубок (3,8% от всего количества). На первом месте – Забайкальский край (4,9%), на третьем – Вологодская область (3,6%).

Специалисты отмечают, что такие большие цифры обусловлены высоким спросом на лесопродукцию, а также наличием ценных пород лесов. Основные причины, из-за которых возникают «черные лесорубы» - низкий уровень контроля со стороны полиции и непривлечение негодяев к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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