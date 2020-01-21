Снова ремонтируют мост: на свердловской трассе перекрыли движение

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:58:34+03:00

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На свердловской трассе М-5, на 170-м километре, возле поселка Кашино, перекрыли движение транспорта. На участке со 143-го по 183-й километры будут ремонтировать мост, работы там начались еще в прошлом году.

- Строители отремонтировали левую половину моста. На время работ мост разбирали, конструкции полностью меняли, - рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора». - В этом году, с 15 января, закрыли правую половину моста, его также будут демонтировать, к весне начнутся бетонные работы.

Движение машин в сторону Екатеринбурга будет закрыто до октября 2020 года. Как рассказали дорожники, проезд будет сужен. Развернуться можно будет на участке 157 - 600 километры. А для того, чтобы попасть из Челябинска в Кашино, возможен разворот на участке 170 - 400 километры.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. В случае нештатной ситуации звонить по телефону: 8 (800) 200-63-06 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU