На Урале родители прятали детей от ГИБДД под одеялами
В Свердловской области во время рейдов с 14 по 17 января Госавтоинспекция задержала больше полутора тысяч водителей, которые неправильно перевозили в машинах детей. Рейды проходили рядом с детскими садами, школами и кружками. Особое внимание уделено было соответствую используемых детских удерживающих устройств росту и весу маленьких пассажиров.
- Сотрудниками дорожно-патрульной службы выявлены факты, когда дети, не достигшие возраста 12 лет, перевозились на переднем сидении автомобиля, при этом ни детское удерживающее устройство, ни даже ремень не использовались, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
В Екатеринбурге ловили водителей, перевозивших детей без автокресел.Видео: ГИБДД по Свердловской области
Чтобы избежать штрафов, недобросовестные родители прятали детей на полу между задним и переднем сиденьем и закрывали их сверху одеялами или верхней одеждой. Инспекторы ГИБДД поймали больше трех тысяч водителей, которые не использовали ремни безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU