На Урале родители прятали детей от ГИБДД под одеялами

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:21:46+03:00

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В Свердловской области во время рейдов с 14 по 17 января Госавтоинспекция задержала больше полутора тысяч водителей, которые неправильно перевозили в машинах детей. Рейды проходили рядом с детскими садами, школами и кружками. Особое внимание уделено было соответствую используемых детских удерживающих устройств росту и весу маленьких пассажиров.

- Сотрудниками дорожно-патрульной службы выявлены факты, когда дети, не достигшие возраста 12 лет, перевозились на переднем сидении автомобиля, при этом ни детское удерживающее устройство, ни даже ремень не использовались, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/755881" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге ловили водителей, перевозивших детей без автокресел.Видео: ГИБДД по Свердловской области

Чтобы избежать штрафов, недобросовестные родители прятали детей на полу между задним и переднем сиденьем и закрывали их сверху одеялами или верхней одеждой. Инспекторы ГИБДД поймали больше трех тысяч водителей, которые не использовали ремни безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU