2020-01-21T11:30:00+03:00
Общество

В Гортрансе Екатеринбурга прокомментировали обвинения в высадке школьницы, которой не хватило рубля на проезд

При этом мать девочки не отвечает на вопросы журналистов
Олег ГАЛИМОВ
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Елена Филанович так и не вышла на связь с журналистамиЕлена Филанович так и не вышла на связь с журналистамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Гортрансе Екатеринбурга опровергли информацию о девочке, «которую высадили из троллейбуса» из-за нехватки денег на проезд. Об этом написала в Facebook жительница города Елена Филанович.

- Ситуация, о которой идет речь, произошла 19 января. Но не в троллейбусе, а в автобусе. И девочку никто не высаживал, ребенок добрался до нужной остановки. Вот так у нас граждане запускают очередную «утку», - прокомментировали «КП» в руководстве Гортранса.

При этом Елена Филанович так и не вышла на связь с журналистами, на сообщения корреспондента «Комсомолки» она не ответила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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