В Гортрансе Екатеринбурга прокомментировали обвинения в высадке школьницы, которой не хватило рубля на проезд
В Гортрансе Екатеринбурга опровергли информацию о девочке, «которую высадили из троллейбуса» из-за нехватки денег на проезд. Об этом написала в Facebook жительница города Елена Филанович.
- Ситуация, о которой идет речь, произошла 19 января. Но не в троллейбусе, а в автобусе. И девочку никто не высаживал, ребенок добрался до нужной остановки. Вот так у нас граждане запускают очередную «утку», - прокомментировали «КП» в руководстве Гортранса.
При этом Елена Филанович так и не вышла на связь с журналистами, на сообщения корреспондента «Комсомолки» она не ответила.
ИСТОЧНИК KP.RU